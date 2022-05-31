عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريق Cigarettes After Sex الأمريكى يحيى أولى حفلاته فى مصر.. السبت المقبل

صدى البلد

يستعد فريق Cigarettes After Sex الأمريكي لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى مصر بالشيخ زايد يوم السبت المقبل “الموافق 4 يونيو”.

وتتضمن الفرقة 3 أعضاء، وهم المغني وعازف الجيتار الإلكتروني جريج جونزاليز، وعازف جيتار البيس راندال ميلر، وعازف الدرامز جاكوب تومسكي.

شروط دخول الحفل 
غير مسموح بدخول حفل Cigarettes After Sex إلا للأزواج والمجموعات المختلطة الذين تبدأ أعمارهم من 21 لأعلى فقط.

أسعار تذاكر الحفل
يبدأ سعر تذكرة حفل  Cigarettes After Sex من 1200 جنيه ويصل إلى 1600 جنيه.

أشهر أغانى  Cigarettes After Sex 
Apocalypse، وSunsetz، وAffection.

يشار إلى أن تذاكر الحفل نفذت في خلال ٥ ساعات من طرحها من جانب الجهة المنظمة.

Cigarettes After Sex Apocalypse السبت المقبل أخبار الفن العالمي أخبار الفنانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

ترشيحاتنا

القاهرة أدرى برعاية حقوق الإنسان.. خطاب: مصر في قلب النظام العالمي وتحترمه

عاملة إنقاذ نهري تتوسل للأطباء لبتر ذراعها في بريطانيا ..ما قصتها؟

ميدو: موسيماني غير محظوظ بسبب السولية وبدر بانون |فيديو

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

رئيس حكومة إسرائيل عن اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات: الأولى في التاريخ

الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل لـ 720 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ