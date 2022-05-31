فريق Cigarettes After Sex الأمريكى يحيى أولى حفلاته فى مصر.. السبت المقبل

يستعد فريق Cigarettes After Sex الأمريكي لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى مصر بالشيخ زايد يوم السبت المقبل “الموافق 4 يونيو”.

وتتضمن الفرقة 3 أعضاء، وهم المغني وعازف الجيتار الإلكتروني جريج جونزاليز، وعازف جيتار البيس راندال ميلر، وعازف الدرامز جاكوب تومسكي.

شروط دخول الحفل

غير مسموح بدخول حفل Cigarettes After Sex إلا للأزواج والمجموعات المختلطة الذين تبدأ أعمارهم من 21 لأعلى فقط.

أسعار تذاكر الحفل

يبدأ سعر تذكرة حفل Cigarettes After Sex من 1200 جنيه ويصل إلى 1600 جنيه.

أشهر أغانى Cigarettes After Sex

Apocalypse، وSunsetz، وAffection.

يشار إلى أن تذاكر الحفل نفذت في خلال ٥ ساعات من طرحها من جانب الجهة المنظمة.