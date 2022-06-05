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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بدمياط

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (عدد 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من محيط بحيرة المنزلة بنطاق مركز شرطة فارسكور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 سلاح أبيض "مطواة"- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدرى "الشابو، هيروين" مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم (28) واقعة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (فارسكور- دمياط - ثان دمياط - دمياط الجديدة) وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جرائم السرقات

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