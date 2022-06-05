لا تنازل عن حقوقنا.. ميقاتي: اعتداء إسرائيل على ثروة لبنان المائية خطير

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إن تعدي إسرائيل على ثروة البلاد المائية وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة.

وحسب موقع “لبنان 24”، أوضح ميقاتي أن "محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".

وحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأمريكي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة.

ودعا ميقاتي الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته، مؤكدًا أن الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.