لبنان.. رياض سلامة: حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البلاد يبلغ 11.8 مليار دولار

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن احتياطي البنك المركزي اللبناني يبلغ 11.8 مليار دولار.

وقال حاكم مصرف لبنان في تصريحات صحفية له : "ما زال احتياطنا البالغ 12 ملياراً عند هذا المستوى، 11.8 ملياراً تحديداً. ويعود سبب التدهور البالغ 200 مليون دولار إلى أن ضمن احتياطنا مبالغ باليورو وقيمة اليورو إزاء الدولار انخفضت.



ورأى سلامة أن لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى "الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين " .

وفيما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة.

وأضاف : "الخطة الحالية تتضمّن خطوطاً عريضة، لكن لا تفاصيل. تاريخياً، لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما".

وأعرب عن أمله في أن "تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

