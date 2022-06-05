خبير: جودة منظومة وبرامج التعليم الفني بمصر يتواكب مع مستجدات سوق العمل

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التربية والتعليم توجه تركيزا خاصا بتنمية منظومة التعليم الفني وتطوير آليات الدراسة والمناهج أيضا بما يتواكب مع مستجدات سوق العمل المصري والدولي، والارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفني في مصر.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الهدف الأساسي من عملية التعليم هو رفع المستوي الثقافي للمتعلم لتحقيق مكاسب من خلال عمل مناسب للتعليم فلذلك ربط مناهج التعليم بسوق العمل هي أهداف أساسية لكل عملية تعليمية، فنحن نتعلم لكي نرتقي وننمو ثم نعمل، فبالتالي سوق العمل هو الذي يحدد احتياجاته من العمليات التعليمية في مصر.

وكشف الدكتور محمد فتح الله، عن أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهنى بالكليات والجامعات التكنولوجية مستجدات سوق العمل المتغيرة فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني يحقق متطلبات سوق العمل من خلال إضافة تخصصات جديدة تعد الأكثر رواجا وطلبا، وذلك تزامنا مع التقدم الملحوظ الذي وصلت إليه في كافة القطاعات.

وأعلن الخبير التربوي، أن مدارس التعليم الفني، هي نموذج يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية الخاصة بالمدرسة لأنها تطبيق مناهج دراسية مبنية على منهجية الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولي، لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الخبير التربوي، إن انضمام المدارس الدولة للتكنولوجيا التطبيقية لمنظومة التعليم الفني، بالطبع يعمل علي تحسين بيئة الوظائف بمصر و سد إحتياجات سوق العمل من كافة التخصصات المطلوبة وفقا لخطة التنمية الشاملة التي تنتهجها القيادة السياسية.

وشدد "فتح الله" علي ضرورة العمل على تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في برنامج التحول الرقمي على مستوى المدارس الفنية، مع ضرورة العمل على زيادة فرص التدريب، وبناء القدرات لطلاب تكنولوجيا المعلومات والعمل على دمجهم بسوق العمل.