عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: جودة منظومة وبرامج التعليم الفني بمصر يتواكب مع مستجدات سوق العمل

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التربية والتعليم توجه تركيزا خاصا بتنمية منظومة التعليم الفني وتطوير آليات الدراسة والمناهج أيضا بما يتواكب مع مستجدات سوق العمل المصري والدولي، والارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفني في مصر.

txt

حقوق عين شمس تنظم المؤتمر السنوي بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة

txt

رئيس جامعة عين شمس يناقش التعاون مع مستشفى مايو كلينك الأمريكية

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الهدف الأساسي من عملية التعليم هو رفع المستوي الثقافي للمتعلم لتحقيق مكاسب من خلال عمل مناسب للتعليم فلذلك ربط مناهج التعليم بسوق العمل هي أهداف أساسية لكل عملية تعليمية، فنحن نتعلم لكي نرتقي وننمو ثم نعمل، فبالتالي سوق العمل هو الذي يحدد احتياجاته من العمليات التعليمية في مصر.

 

وكشف الدكتور محمد فتح الله، عن أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهنى بالكليات والجامعات التكنولوجية مستجدات سوق العمل المتغيرة فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.

 

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني يحقق متطلبات سوق العمل من خلال إضافة تخصصات جديدة تعد الأكثر رواجا وطلبا، وذلك تزامنا مع التقدم الملحوظ الذي وصلت إليه في كافة القطاعات.

 

وأعلن الخبير التربوي، أن مدارس التعليم الفني، هي نموذج يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية الخاصة بالمدرسة لأنها تطبيق مناهج دراسية مبنية على منهجية الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولي، لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

 

وقال الخبير التربوي، إن انضمام المدارس الدولة للتكنولوجيا التطبيقية لمنظومة التعليم الفني، بالطبع يعمل علي تحسين بيئة الوظائف بمصر و سد إحتياجات سوق العمل من كافة التخصصات المطلوبة وفقا لخطة التنمية الشاملة التي تنتهجها القيادة السياسية.

 

وشدد "فتح الله" علي ضرورة العمل على تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في برنامج التحول الرقمي على مستوى المدارس الفنية، مع ضرورة العمل على زيادة فرص التدريب، وبناء القدرات لطلاب تكنولوجيا المعلومات والعمل على دمجهم بسوق العمل.

التعليم الفني منظومة التعليم الفني مستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفني مواكبة سوق العمل تطوير منظومة التعليم الفني مستجدات سوق العمل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

إعلامية متهمة بالجمع بين زوجين.. من هي زوجة الفنان محمد غنيم وما قصتها ؟

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

على سرير المستشفى بالمحاليل.. تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

شوبير : الأهلي حسم صفقة الدفاع ويبحث عن مهاجم

سيف زاهر يكشف موقف كهربا مع النادي الأهلي

مصرع رئيس محكمة بأسيوط وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

تربية عين شمس تناقش طرق حل المتباينات في الرياضيات 8 يونيو

7 يونيو.. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

شكاوى بسبب إعلان نتائج طلاب المدارس في بعض المحافظات عبر خطوط 900.. والأهالي: بيلعبوا بأعصابنا ساعة وفي الآخر يقفلوا.. والتربويون يعلقون على الأزمة ويطالبون بفرض الرقابة لحلها

ترشيحاتنا

من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق.. جائز بـ3 حالات

وفد أزهري يشارك في الإعلان عن الخارجة بالوادي الجديد مدينة خضراء

100 مليون صحة.. كيف تحولت مصر لدولة خالية من فيروس سي؟

عظموا شعائر الله|رد فعل صادم من مبروك عطية على فيديو اشتراطات العروسة

التنظيم والإدارة: عقد اختبارات الشفوي للمتقدمين لمسابقة الأئمة بعد عيد الأضحى

وزير الخارجية: مصر حريصة على مواصلة تقديم الدعم لـ تنزانيا بمختلف المجالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

قائمة أعلى 10 رياضيين أجرا في 2022.. مفاجأة عن ترتيب محمد صلاح

إجراءات سريعة.. ميزة سرية في واتساب على هواتف الآيفون

فيديو

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

القصة الكاملة لانفصال شاكيرا عن بيكيه.. فيديوجراف

هرفض أرجعله.. أحدث تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب

على سرير المستشفى بالمحاليل.. تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ