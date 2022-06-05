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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يشارك في يوم البيئة العالمي وإعلان الخارجة أول مدينة صديقة

احتفالات اليوم العالمي
احتفالات اليوم العالمي للبيئة

توجه الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلا عن الأزهر الشريف، للاحتفال بيوم البيئة العالمي ولإعلان أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ من المحافظة، وذلك تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».

لا نملك سوى أرض واحدة

واستهل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الزيارة لمحافظة الوادي الجديد بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية، وكذلك مسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد، وذلك على مساحة 9 أفدنة.

 

وأشاد الأزهر الشريف بجهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي قضية التغيرات المناخية وتداعياتها وكذلك اتاحة الفرصة لإدماج الحلول القائمة على الطبيعة بشكل كامل في العمل المناخي العالمي، وتعد مشاركة الأزهر الشريف لتضافر كل الجهود الوطنية لتسليط الضوء على هذ القضية.

 

اليوم العالمي للبيئة

احتفت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بـ اليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوافق اليوم الأحد 5 يونيو 2022.

 

وقال الأزهر للفتوى في منشوره الذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة: "مدح الإسلام الذين يحافظون على جمال البيئة ونظافتها، وجعل ذلك دليلًا على تقواهم وحسن إسلامهم، ووعدهم بالثواب الجزيل؛ مستدلاً بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له». [صحيح البخاري]

وشدد على أن الله سبحانه وتعالى جعل إفسادها وتلويثها ذنبًا يحاسب عليه الإنسان، قال رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».[متفق عليه]


احتفالات اليوم العالمي للبيئة

وتوجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة الوادي الجديد لاعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

تستهل وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة ٩ أفدنة.

وتقوم وزيرة البيئة خلال جولتها بصحبة المحافظ بزيارة لأحد المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير، كما تقوم بإطلاق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وتشهد إطلاق مارثون للدراجات والسيارات الكهربائية.

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