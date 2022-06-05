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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ياسمين فؤاد تعلن الخارجة بالوادي الجديد أول مدينة صديقة للبيئة

جانب من الزياره
جانب من الزياره

توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة الوادي الجديد لاعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

 

تستهل وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة ٩ أفدنة.

 

وتقوم وزيرة البيئة خلال جولتها بصحبة المحافظ بزيارة لأحد المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير، كما تقوم بإطلاق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وتشهد إطلاق مارثون للدراجات والسيارات الكهربائية.

 

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وتضع الوزيرة حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة بطاقة ١.٥ ميجاوات وتكلفة تقديرية ١٦ مليون جنيه. 

 

كما تقوم الوزيرة والمحافظ بتفقد مصنع تدوير مخلفات النخيل، وتجربة لزراعة أحد أسطح المباني، كما تتفقد مركز التكوين المهني بالخارجة وإعلان المدينة خالية من البلاستيك.

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