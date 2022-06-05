واتسآب يطلق قريبا زر تراجع لاستعادة الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ

يعتزم تطبيق واتسآب WhatsApp إصدار ميزة مهمة للغاية تعمل على استرجاع الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ سواء في الدردشة مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى مجموعات الدردشة الأخرى.

وبحسب صحيفة The Times of India فإن واتسآب كان قد أصدر في الفترة الأخيرة ميزة " الحذف للجميع" والتى تمكن المستخدمين من حذف الرسالة لجميع الأطراف، ولكن واجه المستخدمون أحيانا مشكلة في القيام بحذف الرسائل المهمة للجميع عن طريق الخطأ.

ويعمل واتسآب على مساعدة المستخدمين الذين تعرضوا لحذف أحيانا لحذف رسائل مهمة بشكل نهائي ولم يستطيعوا استراجعها مرة أخرى خاصة الرسائل الصوتية المحذوفة، حيث سيمكن واتسآب المستخدمين من الضغط على زر undo"" أو تراجع لارجاع الرسائل المحذوفة مرة أخرى.



ويختبر واتسآب ميزة undo"" مع مجموعة صغيرة لمستخدمي الإصدار التجريبي من هواتف أندرويد ضمن الإصدار التجريبي 2.22.13.5 ، كما سيبدأ في فترة لاحقة اختباره مع هواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر .

وسيعرض تطبيق واتسآب للمستخدمين زر "تراجع" في الجزء السفلي من الشاشة ، والذي يظهر بعد أن يختار المستخدم رسالة لحذفها للجميع، ومن المتوقع أن يطرح واتسآب الميزة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

