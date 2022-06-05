الدمرداش يشهد مراسم تسليم منصب نائب رئيس جامعة العريش لشؤون التعليم.. صور

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء ، اليوم الاحد، بمكتبة مراسم تسليم الدكتور رفعت عمر عزوز عمله في أول يوم له بعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي له بالأمس، وذلك بحضور الدكتور عز الدين حسيني جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، فى جو أسري ملئ بالحب بين قيادات الجامعة.

نجاحًا ملموسًا

وأشاد رئيس الجامعة، بالفترة التي تولاها الدكتور عز الدين الحسيني، وقدم له الشكر على مجهوداته خلال الفترة الماضية حيث حقق نجاحًا ملموسًا داخل الجامعة، بينما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور رفعت عزوز، نائب رئيس جامعة العريش لشؤون الطلاب والتعليم، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة،

‏هذا وقد أبدى "الدمرداش" سعادته بهذا التكريم الذى يعبر عن جو الود والاحترام والتقدير، ويعطي نموذجًا العمل كفريق واحد.

