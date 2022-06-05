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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شكراً لتعليقاتكم السلبية.. ماذا قالت عروسة كفر الدوار بعد فيديو كتب الكتاب؟

عروسة كفر الدوار
عروسة كفر الدوار

حالة من الجدل أثارتها عروسة كفر الدوار في مقطع فيديو شهير بعد كتب كتابها، حيث طالبت بإلقاء كلمة أمام المدعوين، لتطلب من زوجها احترام أسرتها وخاصة والدتها، لكن الفيديو أثار استياء وغضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قامت عروس كفر الدوار بنشر الفيديو بنفسها على حسابها على " فيسبوك" وعلقت :" مش هسيب أهلي بالساهل" . 

فيديو عروسة كفر الدوار

ووجهت عروسة كفر الدوار كلمتها لزوجها عقب كتب الكتاب، وقالت :" أنا وثقة في ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش في يوم إني اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتي في الحياة".

وقالت عروس كفر الدوار في الفيديو: «هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك الصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي، ثم أمي».

بعدها بساعات قليلة وأصبحت عروسة كفر الدوار تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرضت لحملة هجوم واسعة واعتبر المتابعين أن أسلوبها كان استفزازياً وغير لائق بما فعلته أمام الحضور، واعتبره البعض عدم احترام وتقدير للزوج وأسرته .

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رد عروسة كفر الدوار

بعد موجة الانتقادات الواسعة، لم تصمت أمنية طارق عروسة كفر الدوار صاحبة الفيديو الشهير بعد كتب الكتاب، وبدأت في التفاعل على حسابها على فيسبوك، وكتبت تعليقاً عما حدث خلال ساعات قليلة بسبب الفيديو، وقالت :" كل الشكر للكومنتات السلبية بجد ".

وتعمل أمنية طارق بحسب التعريف على صفحتها في مستشفى بمدينة كفر الدوار وهي خريجة الكلية التكنولوجية في الإسكندرية.

صديقة العروس ترد

وكتبت صديقة أمنية طارق عروس كفر الدوار، تعليقاً عما حدث :" شهادة حق عشان تقفلوا التريند، أمنية صاحبتنا حقيقي هي أسلوبها كدا ومش متصنعة خالص ولا أسلوبها مش كويس، هي كدا فرحانة جدا ومش بتعرف تعبر عن فرحتها بتعبيرات وشها نهائي، اللي يعرفها ومصاحبها عارف إن هي بتتكلم عادي خالص ونفسها تقدر باباها ومامتها على قد التعب اللي تعبوه معاها اللي محدش يعرفه ".

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