كاتب صحفي: مصر تمتلك خبرات زراعية لحل أزمة الغذاء في إفريقيا

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن مصر تمتلك خبرات زراعية كبيرة للمساهمة في حل أزمة الغذاء في إفريقيا، وتمتلك أيضاً خبرات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء، وتستطيع أن تساهم في حلول جذرية لحل مشكلات الطاقة الموجودة في إفريقيا.

وعن الحرب في أوكرانيا، أضاف “السيد”، أثناء استضافته مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن روسيا تريد اقتطاع الساحل بالكامل، وتريد تحويل أوكرانيا إلى دولة مغلقة، وإذا حدث ذلك، سيؤدي إلى إسقاط النظام.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الأزمة في العالم كبيرة جداً، وهي حرب عالمية ، لأنها أثرت على العالم كله، موضحاً أن أن أوروبا تواجه ضغوطا كبيرة، وتواجه ضغطا شعبيا كبيرا.