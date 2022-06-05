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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة مميزة لطلبة الكليات العسكرية فى ماراثون للدراجات بالعاصمة الإدارية

مارثون الدرجات
مارثون الدرجات

شارك عدد من طلاب الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية فى فعاليات ماراثون الدراجات الذى أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتى تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمى للدراجات والتنمية المستدامة؛ وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة.

مارثون الدرجات بالعاصمة الإدارية

وأظهر طلبة الكليات العسكرية خلال الماراثون ما يتمتعون به من مهارات رياضية وقدرة بدنية عالية مكنتهم من تحقيق عدد من المراكز المتقدمة.

الجدير بالذكر أن الماراثون أقامته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد المصرى للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

مارثون الدرجات بالعاصمة الإدارية

ويعد الماراثون أكبر تجمع شبابى لرياضة الدراجات الهوائية بمشاركة 25 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

وبدأ خط سير الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولاً لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية لمسافة تبلغ 21 كيلومتراً.

مارثون الدرجات بالعاصمة الإدارية

وعقب إنتهاء الماراثون نُظمت إحتفالية كبرى بمشاركة عدد من نجوم الفن وتم تكريم عدد من الشباب المشارك بالإحتفالية لحصولهم على المراكز الأولى فى ماراثون الدراجات.

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