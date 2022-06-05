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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

وزير التموين يحسم
وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم .. فيديو

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية.

وأشار وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ، إلى أن عدد مستحقى دعم التموين الآن بعد تنقية البطاقات يبلغ 64 مليون مستفيد، وهم يستفيدون من دعم السلع التموينية ودعم الخبز، فيما يبلغ عدد مستحقى دعم الخبز حتى الآن 71 مليون مواطن.

وتابع الوزير: "عندما بدأنا فى عملية تنقية البطاقات، استأذنت الرئيس فى عدم شطب الخبز عن غير مستحقى الدعم التموينى، وذلك لأن المخابز الحرة لا تغطى كل أطراف الجمهورية، وهناك مناطق لا يوجد بها إلا الخبز الخاص بالتموين، وبالتالى تم حذف مستحقى التموين من منظومة السلع التموينية فقط ويحصلون على الخبز حتى الآن".

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على أن التحول الرقمى يهدف إلى الحد من البيروقراطية، قائلا: "وكان لنا الشرف إن وزارة التموين من أول الوزارات التى دخلت إلى منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية".. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

دعم الخبز الخبز التموين السلع التموينية

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