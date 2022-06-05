26,242 مليون دولار صادرات أكواب الشرب خلال الربع الأول من 2022

ارتفعت صادرات مصر من الأكواب والأقداح للشرب لتسجل 26,242 مليون دولار خلال الربع الاول “ يناير - مارس ” من 2022 مقارنة بقيمة 22,957 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 14%

وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، أن صادرات مصر من الألياف الزجاجية بما فيها صوف الزجاج ومصنوعاتها كالخيوط والنسيج، نمت لتسجل 13,261 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022 ، مقابل 8,74 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 52%

ولفت التقرير إلى أن صادرات “مصنوعات أخرى من ألياف الزجاج“، بما فيها صوف الزجاج” سجلت 62,491 مليون دولار في مقابل 51,119 مليون دولار بنمو 22%، وزجاج متحصل عليه بالتعويم “فلوت” وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ألواحا أو صفائح نحو 10,471 مليون دولار في مقابل 6,312 مليون دولار بنمو 66%.