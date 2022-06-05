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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26,242 مليون دولار صادرات أكواب الشرب خلال الربع الأول من 2022

صدى البلد

ارتفعت صادرات  مصر من  الأكواب والأقداح للشرب لتسجل  26,242 مليون دولار خلال الربع الاول “ يناير - مارس ” من 2022 مقارنة بقيمة 22,957 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021  بنمو 14% 

وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، أن صادرات مصر من الألياف الزجاجية بما فيها صوف الزجاج ومصنوعاتها كالخيوط والنسيج، نمت لتسجل 13,261 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022 ، مقابل 8,74 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 52% 

ولفت التقرير إلى أن صادرات “مصنوعات أخرى من ألياف الزجاج“، بما فيها صوف الزجاج” سجلت 62,491 مليون دولار في مقابل 51,119 مليون دولار بنمو 22%، وزجاج متحصل عليه بالتعويم “فلوت”  وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ألواحا أو صفائح نحو 10,471 مليون دولار في مقابل 6,312 مليون دولار بنمو 66%.

صادرات مصر زجاج صادرات المجلس التصديرى مواد البناء الألياف الأكواب

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