بنسبة نجاح 80.1%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين٨٧٢٠ طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت مدارس للمكفوفين والصم بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 100%، ونسبة 80.1% للتعليم العام، والتعليم الإعدادى المهنى 79.7%

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة

من جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الإجابة للطلبة تم تحت الإجراءات الإحترازية والوقائية مشددة حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول ، مضيفا أن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية .

لمعرفة النتيجة عن طريق الرابط التالي:

https://prepnatega.emis.gov.eg/