سعدون الكواري: محمد صلاح قدم موسما رائعا وبنزيما الأقرب للكرة الذهبية.. خاص

أكد محمد سعدون الكواري الاعلامي بقناة بين سبورت أن خسارة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي بطولة دورى أبطال أوروبا لن تؤثر علي مستواه رفقة الفراعنة .

وأضاف الكواري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد صلاح قدم موسما استثنائيا للغاية ونافس علي كل البطولات مع فريقه ومنتخب مصر وخسر في المرحلة الأخيرة واختلف مع الذين يهاجمونه لأنه اللاعب الوحيد في العالم الذي نافس على كل شئ ممكن .

وعن الفائز بجائزة الكرة الذهبية قال: كنت اتمني تتويج ساديو ماني بها ولكن فوز ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا حسم الكرة الذهبية لـ كريم بنزيما وهداف البطولة وقدم موسما استثنائيا علي المستوي المحلي والأوروبي وساهم بشكل كبير وملحوظ في البطولات الأخيرة للملكي الإسباني .

وعن خسارة الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا قال : الموضوع شائك وحساس للغاية واعتقد المباراة لعبت والأهلي يحسب له الشجاعة ولعب المباراة بعيدا عن الظروف المحيطة واعتقد أن تغيير نظام البطولة من مباراة ذهاب وإياب الي مباراة واحدة فاصلة والوداد كان له أفضلية كبيرة بحضور الجماهير الكبير للقاء .

وأختتم محمد سعدون الكواري تصريحاته قائلا : الشئ الايجابي بالنسبة لي هو سيطرة العرب علي البطولات الأفريقية بتواجد اثنين من فرق العرب وحتي علي مستوي المنتخبات بوصول مصر إلي النهائي والخسارة بضربات الترجيح .