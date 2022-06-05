محافظ أسوان يهنئ نيافة الأنبا بيشوى بعد سيامته أسقفاً لأسوان وتوابعها

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة تلفونياً ، كما أرسل برقية تهنئة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها وتخومها بعد سيامته بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك أرسل المحافظ برقية مماثلة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو .

موجهاً الشكر لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة على تدبيره لأمور إيبارشية أسوان منذ رحيل الأنبا هدرا الذى أفتقدناه جميعاً كقامة دينية ووطنية عظيمة وسنظل نعتز به لما قدمه من عطاء وخدمات جليلة لأبناء أسوان بمسلميها ومسيحيها .

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وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان ، متمنياً دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى حيث أن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية في تحقيق كل ما نصبوا إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران في كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أسبوع أمام أهالى القرى والمناطق التى شهدت إعتراضات من بعض المواطنين على تنفيذ مشروعات حياة كريمة حيث سيتم منح فرصة أخيرة أمام عمد ومشايخ وقيادات هذه القرى لإقناع هؤلاء المواطنين بأهمية هذه المشروعات فى الإرتقاء بمعيشتهم وتحسين جودة الحياة ، وبالتالى لن نسمح بحدوث أى تعطيل أو تعثر للمشروعات الجارية حيث سيتم سحب الأعمال والمعدات بشكل نهائى .

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا يحتاج إلى تكثيف الوعى ودرجة الإدراك بأن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى " فرصة ذهبية ، وغير قابلة للتكرار مرة أخرى على مدار العقود القادمة لأنه تم رصد إعتمادات مالية كبيرة وغير مسبوقة .

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى الذى تم عقده برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور نائبه أحمد شعبان ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية ، فضلاً عن ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء .