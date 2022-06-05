عاشرها معاشرة الأزواج.. تأجيل محاكمة مسن لاتهامه باغتصاب طفلة بمنشأة ناصر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة مسن لاتهامه بـ اغتصاب طفلة في منطقة منشأة ناصر الي جلسة 5 يوليو المقبل.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، انه في غضون 1 فبراير الماضي قام المتهم "رجب. ي 51 سنة" بخطف بطريق التحايل الطفلة المجني عليها "ل. م 10 اعوام"بأن استدرجها داخل المحل الخاص به وانزوى بها بعيدا عن أعين المارة ممن لهم حق رعايتها مستغلًا حداثة سنها بدعوى اللهو سويًا تمهيدًا لارتكاب جريمته.



وأوضح أمر الإحالة،أن تلك الجريمة اقترنت بجناية بأخرى، وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها "ل. م"، وذلك حال كونها لم تتجاوز 12 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل تواجدها داخل المحل خاصته بمفردها فتولدت لديه نية التعدي على جسدها بالكامل، ونفاذًا لما جال بخاطره حسر ملابسه مستغلًا حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال والدة المجني عليها وأكدت أنها أرسلت طفلتها إلى المحل الخاص بالمتهم لشراء بعض المتطلبات، وعندما تأخرت أرسلت ابنها للبحث عن شقيقته بمحل المتهم وعند عودتها أخبرتها بقيام الأخير باستدراجها بعيدًا عن أعين المارة، وقام بملامسة جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها عدم إبلاغ أحد عما بدر منه.

وكشفت تحريات المباحث إلى صحة ما شهدت به والدة المجني عليها من استدراج المتهم لابنتها إلى داخل الحانوت الخاص به بعيدًا عن أعين المارة، مستغلًا حداثة سنها وهتك عرضها عقوبة التحرش الجنسي.