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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

الأطفال
الأطفال

في أعقاب الغضب الوطني بشأن حادثة اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات، صدق رئيس دولة بيرو على مشروع قانون يسمح بالإخصاء الكيميائي كعقوبة مشددة لمغتصبي الأطفال.

 

تأتي الخطوة بعد إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في قيامه باغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات، والتي دخلت في حالة خطيرة واضطرت للخضوع لعملية جراحية بعد هذه المحنة.

 

صرح وزير العدل في بيرو «فيليكس شيرو» تعليقًا على مشروع القانون: "نحن نعتبر أن هذا الإجراء سيكون بمثابة عقوبة إضافية لمن يرتكبون الاغتصاب".

 

وأكد أن الحكومة تأمل في أن يقضي أولئك الذين يغتصبون القاصرات عقوبة السجن ويتم إخصائهم كيميائيا في نهاية فترة عقوبتهم.

 

كان الرئيس «بيدرو كاستيلو» وهو مدرس سابق محافظ اجتماعيًا، مؤيدًا لمشروع القانون، قائلاً بأن الأشخاص الذين يغتصبون القاصرين يجب أن يعاقبوا بطريقة نموذجية.

 

وقال كاستيلو في وقت سابق هذا الأسبوع "نأمل أن يدعم الكونجرس (مشروع القانون)".

 

لكي يصبح قانونًا، يجب أن يمر مشروع القانون من خلال الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة في بيرو، حيث يشكل المحافظون غالبية المشرعين، بمن فيهم بعض الذين تقدموا باقتراح بديل لإدراج عقوبة الإعدام كعقوبة على اغتصاب الأطفال والقاصرات.

 

ما هو الإخصاء الكيميائي؟
الإخصاء الكيميائي هو الإخصاء عن طريق الأدوية المثيرة للشهوة الجنسية، سواء لتقليل الرغبة والنشاط الجنسي، أو لعلاج السرطان، أو غير ذلك.

 

على عكس الإخصاء الجراحي، حيث يتم استئصال الغدد التناسلية من خلال شق في الجسم، فإن الإخصاء الكيميائي لا يزيل الأعضاء، كما أنه ليس شكلاً من أشكال التعقيم.

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