طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعريس وعروسه بكفر الدوار الذي أثار ضجة واسعة منذ أمس، والذي ظهرت فيه عروس كفر الدوار “أمنية طارق" وهي توجه كلمة لعريسها قبل عقد القران، وتطالبه بضرورة احترام أهلها، لكن الفيديو أثار استياء المتابعين بشكل واسع.

رد زوج عروسة كفر الدوار

وبعد ساعات من انتشار فيديو عروسة كفر الدوار، تداول الرواد فيديو لزوجها العريس وهو يعلق عما فعلته عروسته أمنية خلال كتب الكتاب يوم الجمعة الماضي 3 يونيو، وقال العريس في الفيديو المتداول: "أوجه كلمة للعروسة، ربنا يخليهالي ويقدرني أسعدها، دي طفلة وعيلة صغيرة وليس على المريض حرج ومتعود على كلامها".

وكانت قد وجهت عروسة كفر الدوار كلمتها لزوجها عقب كتب الكتاب، وقالت :" أنا وثقة في ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش في يوم إني اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتي في الحياة".

وقالت عروس كفر الدوار في الفيديو: «هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك الصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي، ثم أمي».

رد عروس كفر الدوار

بعد موجة الانتقادات الواسعة، لم تصمت أمنية طارق عروس كفر الدوار صاحبة الفيديو الشهير بعد كتب الكتاب، وبدأت في التفاعل على حسابها على فيسبوك، وكتبت تعليقاً عما حدث خلال ساعات قليلة بسبب الفيديو، وقالت: "كل الشكر للكومنتات السلبية بجد".



