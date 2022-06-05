تصفيات أمم إفريقيا.. غانا وأنجولا يتعادلان مع أفريقيا الوسطى ومدغشقر 1-1

انتهت مباراتي غانا وافريقيا الوسطى، وأنجولا ومدغشقر بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار عام 2023.

وبادر منتخب غانا، الذي بلغ نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام، بالتسجيل عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 17، غير أن كارل نامنجاندا سجل هدف التعادل لمنتخب أفريقيا الوسطى في الدقيقة 41.

وفي اللقاء الآخر، تقدم نجيفا راكوتوهاريمالالا لمصلحة منتخب مدغشقر في الدقيقة 36، غير أن المنتخب المضيف لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز دالا جيلسون هدف التعادل لمنتخب أنجولا في الدقيقة 43.

وتصدر منتخب غانا، الفائز باللقب 4 مرات، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب أنجولا، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين احتل منتخبا أفريقيا الوسطى ومدغشقر المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.