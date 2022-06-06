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مرأة

أهمها البروكلي.. أطعمة وأعشاب تقي من السرطان

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أطعمة واعشاب تقي من السرطان .


 

أطعمة وأعشاب تقي من السرطان


 

 البروكلي: يحتوي البروكلي على مركب نباتي وهوالسلفورافين وقد يكون له خصائص مضادة للسرطان، وارتبط تناول كمية كبيرة من الخضروات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الجزر: تناول كمية كبيرة من الجزر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل: سرطان المعدة، وسرطان البروستاتا،وسرطان الرئة.


 

 الفاصولياء: يمكن أن يساعد تناول الفاصولياء على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.


 

التوت: يحتوي التوت على نسبة عالية من الصبغات النباتية التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تسمى بالأنثوسيانين  وقد ارتبطتبانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الفم.


 

القرفة: قد تساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية، حيث أنّ مستخلص القرفة عمل على تقليل انتشار الخلايا السرطانية وتحفيز موتها،وفي دراسة أخرى وُجِد أنّ زيت القرفة الأصلي يثبّط نمو خلايا السرطان في الرأس والعنق.


 

 المكسرات: ارتبط تناول كمية كبيرة من المكسرات بانخفاض خطر الموت بسبب السرطان، ووجدت بعض الدراسات أّن تناول المكسراتبانتظام كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، والمستقيم، والبنكرياس، وبطانة الرحم.


 

 زيت الزيتون: قد يساعد تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون على الوقاية من السرطان، ووُجِد أنّ المناطق التي يتناول سكانها زيت الزيتون بكثرة انخفضت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.


 

  بذور الكتان: قد يساعد تناولها على تقليل نمو السرطان وقتل الخلايا السرطانية، ووجدت بعض الدراسات أثرها في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.


 

الثوم: يحتوي الثوم على مركب نشط أظهرت بعض الدراسات أنّه قد يقتل الخلايا السرطانية ويسمى بالأليسين .


 

الكُركم: تُعد مادة الكُركمين الموجودة في الكُركم، إحدى أقوى مُضادات الالتهابات المعروفة، ويعمل الكُركمين على إضعاف وقتل الخلايا السرطانية عن طريق إضعاف الإمداد الدموي لها.
 

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