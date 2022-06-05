زيزو بديلا لـ تريزيجيه في مباراة مصر وغينيا

أجرى إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار في ستاد القاهرة بحضور 40 ألف متفرج.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.