أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة أخفقت في إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية .. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التصريحات المعلنة على المستوي الروسي والأوكراني والغربي توضح أهدافها من الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى لتأمين مصالحها وحماية أمنها القومي، وهذا هو الهدف الرئيسي للعملية.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" ، المذاع عبر فضائية"TEN"، ، أن الأهداف تعددت على الأرض حاليًا في ظل حالة لعدم وضوح الرؤية لكل طرف ماذا يريد، موضحًا أن كل طرف يريد أن يظهر بصورة واضحة أنه يحقق أهدافه، ولكن واقعيًا لم يحقق أي طرف أهدافة .

ومن جانبه أوضح السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشون الخارجية، إن الصراع هو صراع على القوة والنفوذ سواء على الجانب الروسي أو على الجانب الغربي، معتبرًا أن الحرب الباردة مستمرة في صورة موجات منذ عام 1991 وحتى الآن.