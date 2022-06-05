فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف أمام غينيا فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد فى الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط فى المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها، كان منتخب مالاوي انتصر على إثيوبيا بهدفين لهدف، في المباراة التي لعبت عصر اليوم الأحد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا:

1- مالاوي - المركز الأول - 3 نقاط.

2- مصر - المركز الثاني - 3 نقاط.

3- إثيوبيا - المركز الثالث - بدون نقاط.

4- غينيا - المركز الرابع - بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا، يوم الخميس المقبل الموافق 9 من شهر يونيو الجاري ومقرر إقامتها في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية.