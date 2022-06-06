حمادة طلبة: فوز منتخب مصر على غينيا مهم.. وإيهاب جلال مدرب كبير.. فيديو

قال حمادة طلبة، لاعب منتخب مصر السابق، إن الفوز الذي حققه الفراعنة على غينيا، مهم للغاية، على الرغم من سوء الأداء، مشددًا على أن إيهاب جلال ما زال أمامه الكثير ليقدمه.

وأضاف طلبة، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة غير مُرضية للجماهير المصرية على مستوى الأداء، لكن الدعم الإعلامي للمدرب سيكون دوره كبيرًا.

وأشار إلى أن حمدي فتحي وعمرو السولية وإمام عاشور، هم الأنسب للعب في خط الوسط، موضحًا أن الفترة المقبلة، تتطلب دخول عناصر جديدة في تشكيل منتخب مصر، على رأسهم إبراهيم عادل.

وشدد حمادة طلبة، على أن إيهاب جلال مدرب كبير، لكنه يحتاج للدعم الإعلامي، مضيفًا أنه اعتاد على التحضير من الخلف، إلا أنه لم يفعل ذلك خلال مباراة مصر وغينيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.