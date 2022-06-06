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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يستحق التكريم دائما..

حازم إمام: من الصعب الحكم على منتخب مصر حاليا.. فيديو

مصر وغينيا
مصر وغينيا

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الحكم على مستوى منتخب مصر في أول مباراة للمدير الفني إيهاب جلال أمر صعب للغاية.

وقال حازم لقناة أون تايم سبورتس 2: "من الصعب الحكم على المنتخب في أول مباراة لـ إيهاب جلال وفي ظل ضيق الوقت".

وأضاف "من مكاسب المنتخب مشاركة إبراهيم عادل ولا يزال هناك عناصر جديدة أخرى ستشارك وسيعود أيضا المصابين مثل حجازي".

وواصل "عدم حضور الجمهور أمام غينيا طبيعي وشاهدنا ذلك أيضا في مباراة تونس ومباراة الجزائر، ونعرف جيدا أن الجمهور حزين بسبب عدم التأهل للمونديال".

وأكمل "صلاح يستحق التكريم كل سنة لما يحققه من إنجازات كثيرة، وتكريمه اليوم كان للموسم التاريخي الذي قدمه وبذل خلاله الكثير من الجهد".

وأردف "الوقت كان ضيق أمامنا لتكريمه قبل المباراة ولذلك الأمر جاء بسرعة من اتحاد الكرة ووزير الرياضة وصلاح متفهم ذلك تماما".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح جاء إلى مصر وهو سعيد ويرغب في اللعب ومساعدة المنتخب في الفوز".

نتيجة مباراة مصر وغينيا 

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

حازم امام اتحاد الكرة منتخب مصر إيهاب جلال إبراهيم عادل

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