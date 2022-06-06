محافظ الإسماعيلية يتابع جهود السيطرة على حريق محدود بقرية هويس سرابيوم

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، مساء الاحد، جهود السيطرة على حريق محدود بقرية هاويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.



حيث تلقت الوحدة المحلية لقرية هويس سرابيوم إخطارا، يفيد بنشوب حريق محدود ببركة بوص بالقرية .



وعلى الفور ، قامت الوحدة المحلية بإبلاغ رجال الحماية المدنية، والذين قاموا بالدفع بأربعة سيارات مطافئ، بجانب ماكينات الكيبوتا للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل أو الأراضي الزراعية المجاورة .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالدفع بلورد وسيارات لشفط المياه تحسبا لأى طارئ .



وتم إخماد الحريق تماما وقد تمثلت الخسائر في حديقة مانجو بطول البركة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح .



وبعد المعاينة ، أفاد نائب رئيس مركز ومدينة فايد، بأنه يوجد بركة بوص بمساحة حوالى من ٢٥ إلى ٣٠ فدان تحتوى على غاب بوص وشجر نخل وهيش متراكم من عدة سنوات مما أدى إلى اندلاع الحريق وتصاعد ألسنة اللهب .



كما اضاف أنه تم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية بالإسماعيلية وفايد سرابيوم.

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