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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للرد على كوريا الشمالية.. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يختبران إطلاق 8 صواريخ

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أفادت وكالة يونهاب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يختبروا إطلاق 8 صواريخ على "أهداف مختلفة" ردًا على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة.

وكان قال الجيش الكوري الجنوبي أمس الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد يوم من مغادرة مبعوث أمريكي كبير سول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا 'مجهولا' دون مزيد من التفاصيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اختبرت كوريا الشمالية إطلاق مجموعة من الصواريخ، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.

التقى الممثل الأمريكي الخاص نظيريه الكوري الجنوبي والياباني كيم غان وفوناكوشي تاكيهيرو في سول يوم الجمعة للتحضير 'لجميع حالات الطوارئ' وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية لأول مرة منذ عام 2017.

هيئة الأركان المشتركة كوريا الجنوبية الولايات المتحدة كوريا الشمالية الجيش الكوري

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