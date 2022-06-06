رضا عبد العال ينتقد منتخب مصر ويعلق: لا يستحق الفوز

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبى منتخب مصر لا تستحق الفوز على غينيا عقب الأداء الضعيف الذى ظهروا به خلال اللقاء.

وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "حمدي فتحي يستلم الكرة في أماكن خطأ وهذا ساهم في عدم الخروج بالكرة بالشكل الأمثل، واصبح يعترض على الحكم فى كل كرة مثل طارق حامد".

وأضاف: "كان لابد أن يكون المنتخب الوطني أفضل على المستوى الهجومي".

نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.