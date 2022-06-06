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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنسيق الشؤون الإنسانية: هدم عمارة سكنية في القدس الشرقية قد يشرد 74 فلسطينياً ويتركهم بلا مأوى

صدى البلد

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن هناك خطرا وشيكا بالهدم يداهم مبنى يضم 12 وحدة سكنية في منطقة وادي قدوم بحي سلوان في القدس الشرقية.


وأوضح المكتب –في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الأحد– أن الأسر الفلسطينية تلقت مؤخراً أمراً بالهدم من بلدية القدس، ودُعيت إلى إخلاء العمارة خلال أيام.

 

وأشار المكتب إلى أنه إذا نُفذ الهدم، فسوف يجرى إخلاء 32 بالغاً و42 طفلاً بالقوة، كما أن هناك أسرتين في البناية من اللاجئين الفلسطينيين، وسيكون هذا التهجّيَر الثاني في غضون سنتين لأسرتين أخريين بعد عمليات هدم سابقة.


وأكد مكتب (أوتشا) أنه وكما هو الحال في معظم عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ذلك القدس الشرقية، "تكمن الذريعة التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخص بناء إسرائيلية، التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".


وقد حددت السلطات الإسرائيلية الموقع الذي يقع عليه المبنى كمساحة مفتوحة خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.


وقال مكتب (أوتشا) إنه في هذه المرحلة، تهدف الجهود الأولية إلى منع عملية الهدم، من خلال التواصل مع السلطات المعنية.


وأكد المكتب وقوف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم.


يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري 2022، تم هدم 300 مبنى فلسطيني، أو الاستيلاء عليها، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
 

مكتب الأمم المتحدة أوتشا الأرض الفلسطينية المحتلة تنسيق الشؤون الإنسانية القدس الشرقية

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