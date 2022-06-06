ليفربول يتمسك بساديو ماني رغم وجود عرض مغري من بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رفض إدارة نادي ليفربول لعرض مقدم من نادي بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني.

وقالت صحيفة تايمز الإنجليزية، إن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي بايرن ميونخ الافتتاحي لـ ساديو ماني والذي يقدر بـ 21 مليون باوند + 4 ملايين إضافات.

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال للفوز على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت، على ملعب عبدولاي واد، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام في كوت ديفوار.

وتمكن ماني من تسجيل هاتريك أمام بنين، ليصبح ساديو ماني أفضل هداف في تاريخ المنتخب السنغالي، منفردًا برصيد 32 هدفًا، متفوقًا على هنري كامارا، صاحب الـ31 هدفًا.