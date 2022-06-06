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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب جرعة مخدرة..تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة ، تجديد حبس عاطل 45 يوما يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين في مدينة نصر .

ودلت التحريات، أن المتهم مدمن مخدرات ودائم التعدي بالضرب على زوجته بسبب مطالبتها له بالبحث عن عمل بدلًا من الجلوس في المنزل.


وأوضحت التحريات، أنه في يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي لشراء جرعة مخدرة، فتطورت إلى مشاجرة تعدى عليها المتهم بالضرب، فهددته الضحية بترك المنزل وعودتها إلى بلدتها بمحافظة أسيوط وفضح أمره أمام أسرته.


وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب سماع تهديدات زوجته خاف أن تفضحه أمام أسرته فدخل المطبخ واستل سكينًا وسدد لها 10 طعنات متفرقة لجسدها، ثم استولى على الأموال التي بحوزتها واشترى جرعة من المخدرات.

وأوضحت التحريات، أنه بعد مرور أسبوع على ارتكاب الجريمة، لاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة وأبلغوا الشرطة.

 

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وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

 

و بالفحص تبين العثور على جثة "سيدة سيد فرغلي" ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، متحللة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.


وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها وزوجها من محافظة أسيوط، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب إدمانه المخدرات وعدم عمله ومطالبتها بمبالغ مالية لشراء جرعة مخدرة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليها بسبب خلافات أسرية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر عاطل قتل قتل زوجته

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