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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: مباراة كوريا الجنوبية ستكون مفيدة فنيا للاعبي منتخب مصر.. فيديو

محمد يوسف
محمد يوسف

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة كوريا الجنوبية ومنتخب مصر الودية عقب مواجهتي غينيا وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الانتهاء من اتفاقية لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ونظيره كوريا الجنوبية، ومحدد إقامتها يوم 14 يونيو المقبل.

وقال محمد يوسف فى تصريحات لقناة الحياة: “ تجربة مباراة كوريا الجنوبية مع منتخب مصر ستكون مفيدة جدا للاعبي الفراعنة خاصة على المستوى الفني".

وأضاف : “منتخب كوريا يتميز بسرعة الأداء وقوة اللياقة البدينة وهو ما يحتاجه منتخب مصر من أجل رفع المعدل البدني للاعبين و رفع سرعة رتم اللاعبين خلال اللقاء المرتقب”.

واختتم محمد يوسف : "على اتحاد الكرة توفير طائرة خاصة للسفر إلى كوريا وذلك لطول المسافة واختلاف فرق التوقيت بين البلدين لعدم تعرض اللاعبين إلى الإجهاد". 

موعد مباراة كوريا

وسيكون موعد مباراة مصر وكوريا، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت كوريا الجنوبية، وستقام المواجهة على استاد سيول الرئيسي  يوم 14 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي، لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من الشهر الجاري عقب الفوز بالامس على غينيا بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الأولي  للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

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محمد يوسف دي الأهلي مباراة كوريا الجنوبية تصفيات أمم إفريقيا موعد مباراة مصر وكوريا

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