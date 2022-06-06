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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ السويس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

صدى البلد

كرم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس،  أوائل الشهادة الإعدادية، بحضور نائبه الدكتور عبدالله رمضان والقيادات التنفيذية ونواب السويس.


وأعرب اللواء عبد المجيد صقر،  عن سعادته بنتيجة الشهادة الاعدادية هذا العام خاصة أن قائمة الأوائل ضمت طلاب من مدارس جديدة لم تظهر في الأعوام الماضية ومدارس أخرى كان طلابها في أخر قائمة الاوائل هم الآن يتصدرون المراكز الأولى.


وتحدث محافظ السويس عن الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب عليها، لافتا أن عدد الطلاب في مراكز الدروس يزيد عن عدد الطلاب في الفصول المدرسية، ورغم ذلك يقبل الاهالي على الدروس التي تستنزف وقت الطلاب وأموال الأسرة.

وأثنى اللواء صقر على الطالبة جنا عمرو محمد فرج، الثانية على السويس لتفوقها وحصولها على 279.25 درجة دون دروس خصوصية واعتمادها فقط على المدرسة والمذاكرة، لتقل فقط ربع درجة عن الطالب الأول والذى أفاد حصوله على دروس خصوصية.

مدرس طالب الطلاب مدرسة اهالي بنت الخصوصية المذاكرة نائب الثاني وصية خصوصية حافظ

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