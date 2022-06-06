ثقافة أسيوط تلقي الضوء على قضية المياه في مصر التحديات والحلول

حيث شهد قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية بعنوان " قضية المياه في مصر التحديات والحلول" في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي بفرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوعية والارشاد المائي بوزارة الرى، حاضرها كل من إيمان قابيل مديرة إدارة الإعلام بوزارة الرى، لارا فرغلي مدير إدارة التوعية بوزارة الرى، حيث قدموا رؤية جوهرية حول بعض التحديات التي تواجه مر في مشكلة المياه والتي من أهمها أولا الزيادة السكانية وتشكل تحديا رئيسيا للموارد المائية و تولى مصر قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، كما ألقوا الضوء على بعض المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتقوم على تشجيع المزارعين على هذا التحول لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه.

وفي سياق متصل شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الرى محاضرة تثقيفية بعنوان "حافظ عليها تلاقيها" بمقر المكتبة، و قدمت لارا فرغلي رؤية جوهرية حول مفهوم ترشيد استهلاك المياه و المحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكل جيد في المنازل، بينما ناقشت قابيل أهمية ترشيد استهلاك الماء لما يترتب عليه من نتائج إيجابية تنعكس على الإنسان والبيئة ومنها التوفير في تكاليف إنتاج وتوزيع المياه و ادخار الفائض من الماء للمستقبل والتقليل من المياه مما سيقلل من عمليات المعالجة والتكاليف والآثار البيئية الناتجة عنها.

نظم قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية قدمتها الفنانة هند الحفناوي وقامت بشرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية، فيما شهدت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة ورشة حكى للأطفال بعنوان "الرحمة" نفذتها رضا الفنجري والتي قدمت رؤية جوهرية حول مفهوم الرحمة وكيف اشتق الله عز وجل اسم من أسماؤه من الرحمة وان الرحمة تكون للإنسان والحيوان بينما تناولت ما هي أهم مظاهر الرحمة في حياتنا اليومية.

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة مجموعة من الأطفال ضمن أنشطة نادى الطفل الصيفي بالمكتبة حيث أقيمت ورشة فنية للأطفال بعنوان "ارسم الطبيعة الخلابة" نفذتها الفنانة حفيظه على محمود والتي قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين وتم التعبير عن الطبيعة الخلابة، فيما استقبل قصر ثقافة أبوتيج مجموعة من الأطفال لبدء أنشطة نادى الطفل الصيفي بالقصر حيث واصل الفنان التشكيلي أسامة المنصوري الورش الفنية للطفل ضمن نشاط الطفل الصيفي، حيث قدم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم بجانب تقديم بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، وفي مجال الاون لاين قدم قصر ثقافة أسيوط ورشة حكى للأطفال نفذتها هبه الله عثمان.