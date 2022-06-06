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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

 

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن اجتماعه السنوي السابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك غدا الثلاثاء 7 يونيو بقاعة المجلس بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي  انعقاد هذا الاجتماع بحضور  أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، حيث يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافةً إلى إعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

وسوف ينقسم الاجتماع إلى جلستين: تضم الأولى مناقشة جدول الأعمال، في حين تتناول الجلسة الثانية التصويت وإعلان الفائزين بجوائز الدولة.
 

المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوي السابع والستين للتصويت على منح جوائز الدولة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة

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