محافظ أسيوط : إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي والمخالفين دون استثناء لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وقرارات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة التعديات وتنفيذ مثل تلك الحملات وإزالة المخالفات دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة بكافة الطرق الممكنة موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على الأراض الزراعية خلال حملات بمراكز الفتح وديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق ضمن الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بالتنسيق مع كافة جهات الولاية للحد من هذه الظاهرة.



وفي هذا الإطار فقد تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات تعدي وبناء على الأراض الزراعية بمراكز الفتح وديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق حيث تم تنفيذ ازالة فورية وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بقرية العتمانية بمركز البداري وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه فضلاً عن تنفيذ حالتي إزالة لتعدي على أرض زراعية بحوض القصبة زمام قرية بني مر على مساحة قيراط وأخرى لتعدي على أرض زراعية بحوض ابومشرف زمام قرية المعصرة على مساحة ١٢سهم ، وإزالة تعدى على أرض زراعية بعزبة الشيخ سويف وذلك بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وأشرف فوزي نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ، وصلاح حسين محمود رئيس الوحدة المحلية بنى مر ، وعماد عبد المجيد رئيس الوحدة المحلية بالفيما ومسئول الزراعة ومسؤول الإدارة الهندسية.

كما تم تنفيذ إزالة تعد على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالشامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه وتنفيذ ازالة فورية بالطوب البلوك والأسمنت وأخرى لإيقاف مباني الدور الثالث بقرية بني يحيى بحري بديروط وفك وإزالة شده خشبية لصب سقف الدور الثاني العلوي بقرية نزلة المختون التابعة للوحدة المحلية بقرية مساره التابعة لمركز ديروط وازالة مخالفة علي الأراضي الزراعية بزمام جمعية دشلوط قبلي حتي سطح الأرض بواسطة معدات الوحدة المحلية بدشلوط وتم التنبيه علي الجمعية الزراعية بالمتابعة وذلك بمشاركة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وصلاح مسعود حسانين رئيس الوحدة المحلية بمسارة وحسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط ومسئولي المتابعة والتنظيم بالاضافة إلى فك أعمدة الدور السابع وتكسير سقف الدور السادس بمنطقة تقسيم الحقوقيين بحي شرق وذلك بإشراف أيمن محروس رئيس حي شرق ومروان ابراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس حي شرق ومسئولي المتابعة الميدانية وقسم الاشغالات والازالات وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.

وأكد المحافظ على تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باية تعديات على اراض زراعية او اراضى املاك دولة او مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) ، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.