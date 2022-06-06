30 مليون يورو | ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع ماني

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، عن رفض نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا مبدئيا من بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني نجم الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المقدم من النادي البافاري كان بقيمة تقارب خمسة وعشرين مليون يورو، إضافة إلى نحو خمسة ملايين أخرى كمكافآت في حال تمكن بطل الدوري الألماني من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحف بريطانية أن ليفربول رفض العرض مباشرة بعد استلامه الأسبوع الماضي، معتبرا أن القيمة التسويقية لماني أكبر من المبلغ المعروض.

وتحوم الشكوك حول مستقبل ماني مع ليفربول، خاصة أنه لم يستلم حتى الآن عرضا من النادي لتمديد العقد الذي ينتهي صيف العام المقبل.

وكان ماني انضم إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في 2016 وأصبح من الأعمدة الأساسية في تشكيلة فريق المدرب يورجن كلوب الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.