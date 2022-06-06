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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية والمحرصاوي يتفقان على تنفيذ قوافل ضمن حياة كريمة بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حيث تباحث الطرفان سبل التعاون بين المحافظة والجامعة، وذلك على هامش زيارة رئيس الجامعة لتفقد عدد من كليات جامعة الأزهر بطنطا للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات القرآن الكريم، وأصول الدين والشريعة والقانون بطنطا.

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وخلال اللقاء اتفق المحافظ ورئيس الجامعة على تنفيذ عدد من القوافل التوعوية والطبية ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يتم تنفيذها في محافظة الغربية بمركز زفتى ، بالإضافة إلى عقد لقاءات حوارية لشباب الجامعة والمحافظة في إطار برنامج بيت العائلة المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم، والأستاذ محمد أسامة مدير مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ حامد سعد مدير المركز الإعلامي بجامعة الأزهر.

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IMG-20220606-WA0027
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IMG-20220606-WA0028
محافظة الغربية الدبلومات الفنية الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج محمد المحرصاوي حياة كريمة القران الكريم المحرصاوي السيسي

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