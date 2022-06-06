حاكم أوندو بنيجيريا: الديناميت انفجر داخل الكنيسة الكاثوليكية.. فيديو

عرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو يوضح هجوم مسلحون علي كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو في جنوب غرب نيجيريا ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً من المصلين وإصابة آخرين.

وأضاف الفيديو أن الهجوم وقع خلال القداس الصباحي في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في مدينة أوو في جنوب غرب نيجيريا والتي هي بمنأى نسبيا من هجمات العصابات الإجرامية النشطة في مناطق أخرى من البلاد.

وقال الناطق باسم مكتب حاكم ولاية أوندو ريتشارد أولاتوند لفرانس برس إن مسلحين استخدموا ديناميت انفجر داخل الكنيسة في بلدة أوو قبل أن يتم إطلاق النار عبر النوافذ أثناء قداس.

وأعرب البابا فرنسيس عن أسفه لمقتل "عشرات المؤمنين" في هذه الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدا أنه يصلي من أجل الضحايا.

وقالت الدائرة الاعلامية في الفاتيكان في بيان إن “البابا علم بالهجوم ”الذي وقع في كنيسة أوندو في نيجيريا وبمقتل عشرات المؤمنين، بينهم أطفال عدة، خلال قداس العنصرة".