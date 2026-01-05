قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بطريركا الأقباط الكاثوليك والروم الكاثوليك يهنآن البابا تواضروس بعيد الميلاد| صور

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

زار اليوم، صاحبا الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي، بالعباسية.

رافق صاحبا الغبطة خلال الزيارة عدد من مطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات، والمؤسسات الكاثوليكية.

المحبة المتبادلة

واستهل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق كلمته، بالتعبير عن سعادته بلقاء قداسة البابا، مؤكدًا على المحبة المتبادلة التي تجمع أبناء الكنيسة الواحدة في المسيح، متمنيًا أن يحمل عيد الميلاد السلام، والرجاء لمصر، والعالم أجمع.

ومن جانبه، ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة تأمّل فيها في "سرّ الجمع"، وما يوحّد المسيحيين في شخص المسيح، مشيرًا إلى كسر الإفخارستيا بوصفه علامة الوحدة الحقيقية، مؤكدًا أن المسيح جاء من أجل الفقير والغني، ومن أجل جميع البشر، ليكون الجميع واحدًا فيه.

بدوره، ألقى غبطة البطريرك يوسف العبسي كلمة، أكد فيها أن سرّي المعمودية، والتجسّد يجمعان جميع المسيحيين في جسد المسيح الواحد، مشددًا على أن الميلاد الإلهي هو أساس الوحدة، والرجاء. واختتمت الزيارة بتبادل التهاني، والهدايا التذكارية.


البابا تواضروس عيد الميلاد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي

