بطريركا الأقباط الكاثوليك والروم الكاثوليك يهنآن البابا تواضروس بعيد الميلاد| صور

زار اليوم، صاحبا الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي، بالعباسية.

رافق صاحبا الغبطة خلال الزيارة عدد من مطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات، والمؤسسات الكاثوليكية.

المحبة المتبادلة

واستهل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق كلمته، بالتعبير عن سعادته بلقاء قداسة البابا، مؤكدًا على المحبة المتبادلة التي تجمع أبناء الكنيسة الواحدة في المسيح، متمنيًا أن يحمل عيد الميلاد السلام، والرجاء لمصر، والعالم أجمع.

ومن جانبه، ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة تأمّل فيها في "سرّ الجمع"، وما يوحّد المسيحيين في شخص المسيح، مشيرًا إلى كسر الإفخارستيا بوصفه علامة الوحدة الحقيقية، مؤكدًا أن المسيح جاء من أجل الفقير والغني، ومن أجل جميع البشر، ليكون الجميع واحدًا فيه.

بدوره، ألقى غبطة البطريرك يوسف العبسي كلمة، أكد فيها أن سرّي المعمودية، والتجسّد يجمعان جميع المسيحيين في جسد المسيح الواحد، مشددًا على أن الميلاد الإلهي هو أساس الوحدة، والرجاء. واختتمت الزيارة بتبادل التهاني، والهدايا التذكارية.



