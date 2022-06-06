الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك في صكوك الأضاحي بـ 100 ألف جنيه

للعام الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار مشروع صكوك الأضاحي، وفي إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني ، وللعام الخامس على التوالي قامت الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف.

مبدأ العيش الإنساني المشترك

وقد أشاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد ، موجهًا الشكر للقس الدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًّا كلون من ألوان التعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته.

مشروع صكوك الأضاحي

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، إن مشروع صكوك الأضاحي هو واحد من أنجح المشروعات المجتمعية والتي نفذتها وزارة الأوقاف ، ونجح في توفير 1453 طن لحوم أضاحي ، لافتا إلى أن المبادرة تمت على أفضل وجه بين وزارة الأوقاف والتموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة ، خلال لقائه عبر " زووم " لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، إلى أن نجاح المشروع جعل الوزارة تطلق مشروعا آخر وهو " صك الإطعام " ، موضحا : " رأينا أن لا يتوقف توزيع اللحوم في موسم الأعياد فقط وإنما يكون على مدار العام ".

وتابع "جمعة " أن ثمن الصك 300 جنيه وسيتم الإعلان عن أماكن توزيعه، وتم الإعلان عبر موقع الوزارة عن الحسابات التي يمكن المشاركة من خلالها في الصك ، والهدف منها توزيع 100 طن لحوم شهريا بدء من شهر فبراير ، ويستهدف الصك حوالي 100 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

ونوه " جمعة " إلى أن هذا الصك من الممكن أن يكون من أموال الزكاة لأنه يذهب لإطعام الفقراء ، ومن الممكن أن يكون من الصدقات ، أو الكفارات، مضيفا أن المشروع يهدف لتوفير الحماية المجتمعية ، والتي تهتم بها الدولة المصرية موجهة لـ الأسر الأولى بالرعاية ، وتوفير حد أدنى من اللحوم يبلغ 100 ألف طن شهريا .