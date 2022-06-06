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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: لم يتم احتجازي في قضية سب محمود الخطيب.. تفاصيل

صدى البلد

كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة احتجازه اليوم عقب صدور قرار بحبسه في قضيه السب والقذف المقدمه من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

ونشر مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” فيديو له بعنوان من داخل مقر احتجاز مرتضي منصور. 

وأكد مرتضي منصور عبر الفيديو أنه متواجد داخل الزمالك ونفي تماما فكره احتجازه اليوم .

وأكد رئيس الزمالك أنه تم حجز الاستئناف الذي تقدم به على الحكم بحبسه بناء على دعوتي محمود الخطيب للحكم يومي 21 يونيو و6 يوليو .

وفي سياق متصل طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة خوض الأهلي مبارياته المؤجلة قبل مباراة القمة المقبلة بين الفريقين في مسابقة الدوري.

واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على ارسال خطاب رسمي الي رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بخوض النادي الاهلي لمؤجلاته قبل لقاء القمة المقبل.
ويخوض الزمالك مباراة ودية في الرابعة والنصف مساء اليوم  الاثنين أمام فريق  المصرية للاتصالات على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة .
يأتي هذا استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر ، ويسعى الجهاز الفني  بقيادة البرتغالي فيريرا لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة في كأس مصر.

وهذا بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول في ظل غياب اللاعبين الدوليين.
ويفتقد الزمالك خدمات كلا من محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور للتواجد مع الفراعنة.

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