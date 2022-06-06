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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد نابي كيتا ويفتح الباب أمام رحيل تشامبرلين

كيتا وتشامبرلين
كيتا وتشامبرلين

أكدت تقارير صحفية، اليوم "الاثنين"، أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ محادثاته مع اللاعب الغيني نابي كيتا من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وذكرت صحيفة “ تايمز” البريطانية أن مسئولي ليفربول فتحوا باب المفاوضات مع الغيني نابي كيتا لتجديد عقده مع الفريق، حيث أنه اللاعب التالي في خط المفاوضات بالنسبة للنادي بعد تمديد عقد جيمس ميلنر.

كان نادي ليفربول قد أعلن منذ قليل عن تمديد عقد جيمس ميلنر مع الفريق حتى الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيتا منفتح لتجديد عقده، ومن المتوقع أن يوافق على عرض ليفربول.

وأضافت الصحيفة أنه على النقيض، فأن إدارة نادي ليفربول فتحت الباب أمام اللاعب أوكسليد تشامبرلين للرحيل عن الفريق.

وأوضحت “ تايمز” أن ليفربول سيوافق على رحيل تشامبرلين في حال تلقي النادي عرضا مناسبا للتخلي عن لاعبهم.

وكان ليفربول قد تُوج ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين الموسم المنقضي.

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