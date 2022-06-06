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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني : 75 مليون طن من الحبوب ستظل عالقة بحلول الخريف..تفاصيل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول الخريف، في مؤشر قد يفاقم من أزمة الغذاء التي تحذر منها الأمم المتحدة. 

 وحسب “رويترز” قال زيلينسكي، إن “السبب الذي يدفع إلى بقاء كميات القمح الضخمة حبيسة المخازن الأوكرانية هو السيطرة الروسية على البحر الأسود، حيث الموانئ الأوكرانية التي تصدر القمح إلى العالم”. 

وأضاف أن بلاده ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا. 

وأضاف أن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.

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ومن المرجح أن يترك تصريح زيلينسكي أثره على أسواق القمح العالمية، التي تواجه أصلا ارتفاعات متتالية منذ اندلاع الحرب، علما بأن صادرات روسيا وأوكرانيا تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي صادرات القمح عالميا. وتقول الأمم المتحدة إن أسعار القمح ارتفعت بنحو 6 في المئة خلال الشهر الماضي. 

وحذرت من احتمال وقوع مجاعات واضطربات حول العالم، في حال لم تفتح الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

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