تيسير مطر: الأحزاب موجودة وليس شرطا أن تكون ممثلة في البرلمان

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل إن الأحزاب موجودة علي أرض الواقع وليس شرطا أن تكون ممثلة فى المجالس النيابية مشيرا إلى أنه لا ولا يوجد مواطن في العالم يعرف كل الأحزاب داخل دولته.

جاء ذلك خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، لمناقشة محاور الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور 40 حزبا، حيث انتقد النائب تيسير مطر، من يهاجم الأحزاب المصرية، مؤكدا أن من يهاجم الأحزاب السياسية المصرية لا يعرف شيئا عن القوي السياسية الوطنية.



وأكد: نريد أعداد جديدة من الأحزاب لكي تتناسب مع النسبة السكانية المصرية، مشيرا إلى أنه من الممكن تجد احزاب ليست كبيرة ولكن يكون بداخلها عقول تقدم أفكارا للوطن.