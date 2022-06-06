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رئيس التحرير
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برلمان

نقل البرلمان توصي بتشكيل لجنة وإعداد تقرير بشأن طريق حلوان - الصعيد

لجنه النقل والمواصلات
لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  طلبي الإحاطة المقدم من النائب احمد سعد نويصر والنائبة أسماء سعد الجمال، بشأن عدم ازدواجية ورفع كفاءة الطريق بالكيلو ٢١ الصف حلوان الصعيد.

وقال النائب احمد سعد نويصر، إن هناك عبئا مضاعفا على المواطنين الذين يستخدمون الطريق حيث توجد منطقة صناعية وبالتالي يتم استخدام الطريق عدد كبير من سيارات النقل الثقيل.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس، تضم في عضويتها النائب نادر الخبيري، والنائبة أسماء سعد الجمال،  والنائب احمد سعد نويصر، وتقديم تقرير للجنة عن حالة الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب بشأن تهالك طريق مصر أسيوط الزراعي من المنيب إلي العياط.

وقال النائب نادر الخبيري مقدم طلب الاحاطة، إن هذا ثالث طلب إحاطة، مؤكدا أن الطريق ضيق، رغم أنه يتم استخدامه ما يقرب من مليون مواطن يوميا.
ومن جانبه، قال المهندس مجدي عبد السلام، مدير مديرية الطرق بالجيزة، إن طريق الجيزة العياط، أدرج ضمن مبادرة حياة كريمة فبالتالي العمل متوقف لحين الانتهاء من الصرف الصحي ، وايضا لم يصل الاعتماد المالي للطريق.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بموافاتها بخطاب بموعد البدء والانتهاء والفترة الزمنية للانتهاء من تنفيذة والجدول الزمني للانتهاء

مجلس النواب الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة أحمد سعد المواطنين عضو مجلس النواب النقل الثقيل النائب علاء عابد

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