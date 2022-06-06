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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين الوسيلة الوحيدة لحماية أمن إسرائيل وتحقيق تطلعات الفلسطينيين

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة "لحماية أمن إسرائيل" و"تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين".

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي:" لسنا على وشك التوصل إلى حل الدولتين أو التفاوض بشأنه هدفنا إرساء الأسس لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والعلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين".

 

وأضاف:"نؤمن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون بشكل متساو الاستقرار والأمن والحرية".

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وبشأن أفغانستان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هناك دول عدة لديها مصالح في أفغانستان وتحدد علاقاتها مع طالبان في ضوء ذلك.

 

وأضاف:"لدينا فريق في الدوحة مسؤول بحسب الحاجة عن التعامل مع طالبان وفقا لمصالحنا".

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