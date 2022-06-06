لميس الحديدي عن تجنيس الشوربجي: علينا النظر للأمور بموضوعية.. فيديو

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً في الإسكواش، بعد الحصول على الجنسية الإنجليزية، وقرر اللعب لمنتخب إنجلترا بدلاً من منتخب مصر، الأمر الذي أحدث جدلاً واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت لميس الحديدي، عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON:أن هذا الجدل منقسم بين فريقين أحدهما داعما للشوربجي وطرف آخر أصابهم الانزعاج من الخطوة التي أقدم عليها ".



وتابعت الحديدي قائلة: هذه الخطوة تفتح ملف واسع حول الاحتراف والمحترفين، القصة هنا ليست قصة شوربجي وهناك مجنسين من ألعاب أخرى مثل ألعاب القوى والمصارعة لأسباب مختلفة.

ولفتت إلى أنه يجب النظر إلى الامر بموضوعية خاصة بعد وصول الأمر للبرلمان المصري، قائلة: "عاوزين نبص بموضوعية على مثل تلك الأمور ونعرف مالنا وماعلينا".



